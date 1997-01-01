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*Oceans of Slumber*



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Новое видео OCEANS OF SLUMBER

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"No Color, No Light", новое видео группы OCEANS OF SLUMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Banished Heart", выходящего второго марта:

"The Decay of Disregard"
"Fleeting Vigilance"
"At Dawn"
"The Banished Heart"
"The Watcher"
"Etiolation"
"A Path to Broken Stars"
"Howl of the Rougarou"
"Her in the Distance"
"No Color, No Light"
"Wayfaring Stranger"

OCEANS OF SLUMBER Premier Music Video For "No Color, No Light" Single Featuring EVERGREY's TOM ENGLUND






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