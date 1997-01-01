19 фев 2018



Сингл LAST UNION выйдет весной LAST UNION опубликовали следующее сообщение:



«Итак мы в студии и готовим эксклюзивные би-сайды для нового сингла, релиз которого намечен на начало марта. Скоро мы сообщим все детали, но уже можем сказать, что готовим для вас нечто особенное, то. чего раньше еще не было. Следите за информацией!»



















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