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19 фев 2018
Сингл LAST UNION выйдет весной
LAST UNION опубликовали следующее сообщение:
«Итак мы в студии и готовим эксклюзивные би-сайды для нового сингла, релиз которого намечен на начало марта. Скоро мы сообщим все детали, но уже можем сказать, что готовим для вас нечто особенное, то. чего раньше еще не было. Следите за информацией!»
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