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*Last Union*



19 фев 2018 : 		 Сингл LAST UNION выйдет весной

31 янв 2018 : 		 LAST UNION выпустят сингл с вокалистом DREAM THEATER

30 дек 2016 : 		 Вокалист DREAM THEATER в новом альбоме LAST UNION

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|||| 19 фев 2018

Сингл LAST UNION выйдет весной

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LAST UNION опубликовали следующее сообщение:

«Итак мы в студии и готовим эксклюзивные би-сайды для нового сингла, релиз которого намечен на начало марта. Скоро мы сообщим все детали, но уже можем сказать, что готовим для вас нечто особенное, то. чего раньше еще не было. Следите за информацией!»

LAST UNION To Release "Taken" Single Featuring JAMES LABRIE With Exclusive B-Side In March








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