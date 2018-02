19 фев 2018



Запись концертного выступления METALLICA доступна для предзаказа METALLICA опубликовали следующее сообщение:



«Мангейм! Большое спасибо за отличный вечер на арене SAP! Вы можете оживить в памяти шоу, состоявшееся 16 февраля, сделав предзаказ профессионально сведённой аудиозаписи концерта на Metallica.com или LiveMetallica.com.



Сет-лист выступления:



"Hardwired"

"Atlas, Rise!"

"Seek & Destroy"

"Harvester of Sorrow"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"Now That We're Dead"

"Confusion"

"For Whom the Bell Tolls"

"Halo on Fire"

"Last Caress" (Misfits cover)

"The Memory Remains"

"Moth Into Flame"

"Sad But True"

"One"

"Master of Puppets"



Encore:

"Spit Out the Bone"

"Nothing Else Matters"

"Enter Sandman" (with "The Frayed Ends of Sanity" outro)













