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*Black Label Society*



19 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

30 янв 2018 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты

26 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

23 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

19 янв 2018 : 		 Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным

10 янв 2018 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

2 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

1 авг 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

17 мар 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

6 фев 2017 : 		 Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой

17 ноя 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом

19 янв 2016 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY планирует запись сольного альбома

18 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

11 янв 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

10 июл 2014 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 май 2014 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

31 мар 2014 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

21 мар 2014 : 		 Новый гитарист BLACK LABEL SOCIETY на Musikmesse

24 янв 2014 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

20 янв 2014 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: "BLACK SABBATH с DIO — это не BLACK SABBATH"

8 янв 2014 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в апреле

2 янв 2014 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN в BLACK LABEL SOCIETY

3 дек 2013 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с гитаристом

12 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD BLACK LABEL SOCIETY

19 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK LABEL SOCIETY

4 сен 2013 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

10 авг 2013 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

20 июл 2013 : 		 Фрагмент выступления BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2013 : 		 DVD BLACK LABEL SOCIETY выйдет в сентябре

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

25 июн 2013 : 		 ZAKK WYLDE фэнам: 'Вылез на сцену - в тюрьму!'

3 май 2013 : 		 BLACK LABEL SOCIETY поедут в GIGANTOUR

8 мар 2013 : 		 Сет-лист концерта BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2013 : 		 Детали съемки DVD BLACK LABEL SOCIETY

29 дек 2012 : 		 BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в марте

20 окт 2012 : 		 BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в январе

13 сен 2012 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от BLACK LABEL SOCIETY

3 ноя 2011 : 		 Рождественский ЕР BLACK LABEL SOCIETY

28 окт 2011 : 		 Первые шесть альбомов BLACK LABEL SOCIETY выйдут на виниле

9 май 2011 : 		 Новый релиз BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания

2 май 2011 : 		 Новый барабанщик BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2011 : 		 ZAKK WYLDE в программе 'Lopez Tonight'

30 апр 2011 : 		 Трейлер нового релиза BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2011 : 		 Выход нового релиза BLACK LABEL SOCIETY отложен

12 мар 2011 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в мае

5 мар 2011 : 		 BLACK LABEL SOCIETY на SWEDEN ROCK FESTIVAL

26 фев 2011 : 		 Видео с первого выступления BLACK LABEL SOCIETY с новым ударником

25 фев 2011 : 		 BLACK LABEL SOCIETY поменяли ударника

26 окт 2010 : 		 Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY

10 авг 2010 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания

6 авг 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: 'Doom Troopin' Live' выйдет на Blu-Ray

23 июл 2010 : 		 E-Card от BLACK LABEL SOCIETY

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

17 июн 2010 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

16 июн 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY, CHILDREN OF BODOM и CLUTCH поедут в турне по Северной Америке

3 июн 2010 : 		 Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY выйдет в июне

13 май 2010 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет с четырьмя обложками

5 май 2010 : 		 Название нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

1 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

9 фев 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с барабанщиком

30 дек 2009 : 		 Выход нового альбома BLACK LABEL SOCIETY намечен на июнь

24 фев 2009 : 		 Информация о новом диске BLACK LABEL SOCIETY

21 июн 2007 : 		 BLACK LABEL SOCIETY разорвали контракт с ROADRUNNER RECORDS

25 янв 2007 : 		 BLACK LABEL SOCIETY вместе с Оззи Осборном заедут в Россию

5 сен 2006 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: Видеоклип "Concrete Jungle" в сети

4 апр 2006 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: Новый альбом летом

20 сен 2005 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с басистом и объявили о замене

18 авг 2005 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: сборник "Kings Of Damnation" на подходе

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Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

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"A Love Unreal", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Grimmest Hits", выпущенного 19 января:



Video Premiere: BLACK LABEL SOCIETY's 'A Love Unreal'




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol
19 фев 2018, 22:31		Романтика, однако.

r2d2
20 фев 2018, 05:03		чес дальше, тем интересней, в целом очень хорошо, под конец из-за истории и песня понравилась:)


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