21 фев 2018



Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной «Hawaii (и группа и остров) представляют уникальную и весьма беспокойную главу моей карьеры. Группа обладала уникальным составом как тех, кто был в ней, так и те, кто был в окружении, отличную историю до, но мы не справились с этим зверем, буквально сражаясь за каждый шаг на своем пути — то есть будучи по сути на маленьком островке в центре океана».



В оригинале альбом HAWAII вышел только на виниле в 1984 году. Послушать "Bad Boys Of Metal" можно по этому адресу.



Одноименная пластинка DEUCE включает исторические записи Marty вместе с Tom'ом Gattis'ом и Billy Giddings'ом и содержит треки 78-79 годов, а также ряд композиций, записанных в рамках короткого реюниона 1993 года. Композицию "Barnburner" можно услышать здесь.



Ремастированием альбомов занимался Bart Gabriel (Cirith Ungol, Hexx, Pagan Altar), каждый диск будет содержать бонус-треки, а также укомплектован толстыми буклетами с заметками и множеством ранее неопубликованных фотографий. Оба альбома выйдут 30 марта на No Remorse Records.



CD / LP бокс-сет VIXEN "Made in Hawaii", еще один легендарный релиз с участием Marty, будет выпущен позднее.











+0 -1









просмотров: 351