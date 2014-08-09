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Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональная съёмка исполнения группой METALLICA композиции "Whiskey In The Jar", которое состоялось 14 февраля в Unipol Arena, Болонья, Италия, опубликована ниже.











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