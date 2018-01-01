Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [21]
*EUROPE взяли Грэммис [18]
*Видео с текстом PARADISE LOST [13]
*OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz" [12]
*
[= ||| все новости группы



*Sven Gali*



21 фев 2018 : 		 SVEN GALI возвращаются

| - |
|||| сегодня

SVEN GALI возвращаются

*
zoom
*
* *
SVEN GALI объявили о том, что в июле и августе состоятся выступления в честь 25-летия дебютного альбома, получившего на родине золотой статус. В нынешний состав вошли оригинальные участники — Dave Wanless (вокал), Andy Frank (гитара), Shawn Minden (бас) и новые музыканты: Kevin Gale (гитара; Slik Toxik, Punishment) и Dan Fila (барабаны; Varga).

SVEN GALI Announce Their Return; 2018 Lineup Features Members Of SLIK TOXIK, VARGA



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 201

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Moonspell Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом