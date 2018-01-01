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Sven Gali







21 фев 2018 : SVEN GALI возвращаются



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SVEN GALI возвращаются SVEN GALI объявили о том, что в июле и августе состоятся выступления в честь 25-летия дебютного альбома, получившего на родине золотой статус. В нынешний состав вошли оригинальные участники — Dave Wanless (вокал), Andy Frank (гитара), Shawn Minden (бас) и новые музыканты: Kevin Gale (гитара; Slik Toxik, Punishment) и Dan Fila (барабаны; Varga).







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