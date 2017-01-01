Семплы новых песен WE SELL THE DEAD

Аудисемплы всех песен из дебютного альбома группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), Jonas Slättung (DRÖMRIKET), Gas Lipstick (бывший барабанщик HIM) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступны для прослушивания ниже. Выход материала намечен на 23 февраля на earMUSIC.
Трек-лист:
01. The Body Market
02. Echoes Of An Ugly Past
03. Leave Me Alone
04. Imagine
05. Turn It Over
06. Too Cold To Touch
07. Trust
08. Pale And Perfect
09. Silent Scream
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).