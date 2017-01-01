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*We Sell the Dead*



20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен WE SELL THE DEAD

8 фев 2018 : 		 Новое видео WE SELL THE DEAD

12 янв 2018 : 		 Новое видео WE SELL THE DEAD

13 дек 2017 : 		 Новое видео WE SELL THE DEAD

7 дек 2017 : 		 Музыканты IN FLAMES, Ex-HIM, FIREWIND в WE SELL THE DEAD

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|||| 20 фев 2018

Семплы новых песен WE SELL THE DEAD

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Аудисемплы всех песен из дебютного альбома группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), Jonas Slättung (DRÖMRIKET), Gas Lipstick (бывший барабанщик HIM) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступны для прослушивания ниже. Выход материала намечен на 23 февраля на earMUSIC.

Трек-лист:

01. The Body Market
02. Echoes Of An Ugly Past
03. Leave Me Alone
04. Imagine
05. Turn It Over
06. Too Cold To Touch
07. Trust
08. Pale And Perfect
09. Silent Scream

WE SELL THE DEAD Featuring IN FLAMES, FIREWIND, Ex-HIM Members вЂ“ Official Album Pre-Listening Video Streaming







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