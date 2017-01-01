20 фев 2018



Семплы новых песен WE SELL THE DEAD Аудисемплы всех песен из дебютного альбома группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), Jonas Slättung (DRÖMRIKET), Gas Lipstick (бывший барабанщик HIM) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступны для прослушивания ниже. Выход материала намечен на 23 февраля на earMUSIC.



Трек-лист:



01. The Body Market

02. Echoes Of An Ugly Past

03. Leave Me Alone

04. Imagine

05. Turn It Over

06. Too Cold To Touch

07. Trust

08. Pale And Perfect

09. Silent Scream

















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