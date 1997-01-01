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Thorium







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THORIUM пишут альбом THORIUM объявили о первом за десять лет альбоме, выход которого намечен на этот год. Первый сингл "Maniac" из этого диска появится 9 марта. "Blasphemy Awakes" сводил Jakob Gundel (Invocator) в Gain Factory. В новый состав команды входят Perra Karlsson (Destroyer 666, Nominon), Kræn Meier (Sacrificial, Atomkraft) и JP Storm (ex-Dominus). Партии баса на альбоме записал KB Larsen (Volbeat), а обложку для альбома создал Roberto Toderico.











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