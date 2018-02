сегодня



Новое видео KEE MARCELLO "Fix Me", новое видео KEE MARCELLO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scaling Up".



Трек-лист:



01. Black Hole Star

02. On The Radio

03. Don't Miss You Much

04. Fix Me

05. Wild Child

06. Finger On The Trigger

07. Soldier Down

08. Scandinavia

09. Good Men Gone Bad

10. Scaling Up

11. Don't Know How To Love No More

12. Blow By Blow















