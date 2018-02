все новости группы







20 фев 2018 : THOBBE ENGLUND выпустил новый альбом



20 фев 2018



THOBBE ENGLUND выпустил новый альбом Шведский мультиинструменталист, вокалист и продюсер Thobbe Englund (ex-SABATON, WINTERLONG) выпустил на Metalville Records новый сольный альбом "The Draining Of Vergelmer", в записи которого в качестве гостей принимали участие Joakim Brodén (SABATON), Patrik J. Selleby (BLOODBOUND) and Hulkoff (RAUBTIER):



01. Thou Ancient, Thou Free

02. Illuminati

03. Heart Of Metal

04. Fingerspitzengefühl

05. Viking

06. Odins Hall

07. The Land Where You Belong

08. I Am A Viking

09. Aim And Fire

