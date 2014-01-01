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*Superjoint Ritual*



20 фев 2018 : 		 Новое видео SUPERJOINT

15 май 2017 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO's SUPERJOINT

24 апр 2017 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT

8 фев 2017 : 		 Видео полного выступления PHILIP ANSELMO's SUPERJOINT

18 ноя 2016 : 		 Новое видео SUPERJOINT

12 ноя 2016 : 		 Новый альбом SUPERJOINT доступен для прослушивания

3 ноя 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

14 окт 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

24 сен 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

16 авг 2016 : 		 Новый альбом SUPERJOINT выйдет осенью

22 июн 2016 : 		 Название нового альбома SUPERJOINT

30 дек 2015 : 		 SUPERJOINT в студии

22 ноя 2015 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT RITUAL

10 авг 2015 : 		 Концертное видео SUPERJOINT RITUAL

28 июн 2015 : 		 SUPERJOINT RITUAL впервые отыграли в Европе

24 июн 2015 : 		 SUPERJOINT RITUAL впервые отыграли в Европе

27 окт 2014 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT RITUAL

12 сен 2014 : 		 Видео с репетиции SUPERJOINT RITUAL

20 авг 2014 : 		 SUPERJOINT RITUAL выступят на HOUSECORE HORROR FILM FESTIVAL

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|||| 20 фев 2018

Новое видео SUPERJOINT

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"Fuck Your Enemy", новое видео группы SUPERJOINT RITUAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Caught Up In The Gears Of Application".



SUPERJOINT Releases New Performance Video For 'F**k Your Enemy'




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