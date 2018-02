20 фев 2018



Семплы новых песен BLAZE BAYLEY Аудиосемплы всех песен из нового альбома BLAZE BAYLEY, "The Redemption Of William Black", выход которого намечен на второе марта, доступны для прослушивания ниже:



01. Redeemer

02. Are You Here

03. Immortal One

04. The First True Sign

05. Human Eyes

06. Prayers Of Light

07. 18 Days

08. Already Won

09. Life Goes On

10. The Dark Side Of Black

11. Eagle Spirit















+2 -2



( 1 )





просмотров: 515