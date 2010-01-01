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*Melvins*



20 фев 2018 : 		 Новая песня MELVINS

13 фев 2018 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет весной

12 май 2017 : 		 Новая песня THE MELVINS

7 апр 2017 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет летом

1 июн 2016 : 		 Новый альбом THE MELVINS доступен для прослушивания

8 мар 2016 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет в июне

1 окт 2015 : 		 Новый ЕР THE MELVINS

1 авг 2014 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет в сентябре

15 фев 2014 : 		 Акустика от вокалиста THE MELVINS

23 авг 2013 : 		 В вокалиста THE MELVINS кинули бутылкой

6 авг 2013 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет в ноябре

10 фев 2013 : 		 THE MELVINS записали кавер-версии VENOM, QUEEN

6 июн 2012 : 		 Новый альбом MELVINS доступен для прослушивания

14 мар 2012 : 		 Новый ЕР и видео THE MELVINS

24 фев 2011 : 		 Концертный альбом MELVINS выйдет в мае

7 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома MELVINS

9 мар 2010 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет в июне

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Новая песня MELVINS

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"Stop Moving To Florida", новая песня группы THE MELVINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pinkus Abortion Technician", выход которого запланирован на 20 апреля на Ipecac Recordings:

01. Stop Moving To Florida
02. Embrace The Rub
03. Don't Forget To Breathe
04. Flamboyant Duck
05. Break Bread
06. I Want To Hold Your Hand
07. Prenup Butter
08. Graveyard



Listen To MELVINS' 'Stop Moving To Florida'




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