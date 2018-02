20 фев 2018



Новая песня MELVINS "Stop Moving To Florida", новая песня группы THE MELVINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pinkus Abortion Technician", выход которого запланирован на 20 апреля на Ipecac Recordings:



01. Stop Moving To Florida

02. Embrace The Rub

03. Don't Forget To Breathe

04. Flamboyant Duck

05. Break Bread

06. I Want To Hold Your Hand

07. Prenup Butter

08. Graveyard















+1 -1









просмотров: 633