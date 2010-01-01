Новая песня MELVINS

"Stop Moving To Florida", новая песня группы THE MELVINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pinkus Abortion Technician", выход которого запланирован на 20 апреля на Ipecac Recordings:
01. Stop Moving To Florida
02. Embrace The Rub
03. Don't Forget To Breathe
04. Flamboyant Duck
05. Break Bread
06. I Want To Hold Your Hand
07. Prenup Butter
08. Graveyard
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