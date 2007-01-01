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*Primordial*



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18 ноя 2016 : 		 Концертный трек PRIMORDIAL

26 окт 2016 : 		 Концертный релиз PRIMORDIAL выйдет осенью

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL

18 мар 2016 : 		 Концертное видео PRIMORDIAL

5 май 2015 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

24 ноя 2014 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

22 окт 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

1 окт 2014 : 		 Видео с текстом от PRIMORDIAL

17 апр 2014 : 		 Новый альбом PRIMORDIAL выйдет в ноябре

12 мар 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

14 фев 2013 : 		 Проект вокалиста PRIMORDIAL дебютирует на фестивале Roadburn

8 фев 2013 : 		 'Imrama' PRIMORDIAL выйдет на виниле

16 авг 2011 : 		 У фронтмена PRIMORDIAL пропал голос во время выступления на фестивале BLOODSTOCK OPEN AIR

17 май 2011 : 		 Видео с выступления PRIMORDIAL

12 апр 2011 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

9 мар 2011 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

23 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRIMORDIAL

9 янв 2011 : 		 Фронтмен PRIMORDIAL заявил, что новый альбом не разочарует слушателей

20 окт 2010 : 		 В PRIMORDIAL вернулся барабанщик SIMON O'LAOGHAIRE

24 июн 2010 : 		 PRIMORDIAL расстались с барабанщиком

27 май 2010 : 		 Переиздание PRIMORDIAL выйдет в июле

13 янв 2010 : 		 Детали нового DVD PRIMORDIAL

7 янв 2010 : 		 Тизер нового DVD PRIMORDIAL

17 авг 2009 : 		 Фронтмен PRIMORDIAL о новостях группы

6 июл 2009 : 		 PRIMORDIAL: детали переиздания "Journey's End"

18 мар 2009 : 		 Фронтмен PRIMORDIAL о финансовом кризисе

14 фев 2008 : 		 Фронтмэн PRIMORDIAL: "Мэйнстриму нужны такие артисты, как мы"

3 дек 2007 : 		 PRIMORDIAL подтвердили своё участие на фестивале SUMMER BREEZE

20 окт 2007 : 		 Еще два трека от PRIMORDIAL

16 окт 2007 : 		 Новый трек от PRIMORDIAL

5 окт 2007 : 		 PRIMORDIAL: обложка и трек-лист нового альбома

28 сен 2007 : 		 PRIMORDIAL: детали нового альбома

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Новое видео PRIMORDIAL

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"To Hell Or The Hangman", новое видео группы PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Exile Amongst The Ruins", выход которого запланирован на 30 марта на Metal Blade Records:

01. Nail Their Tongues
02. To Hell or the Hangman
03. Where Lie the Gods
04. Exile Amongst the Ruins
05. Upon Our Spiritual Deathbed
06. Stolen Years
07. Sunken Lungs
08. Last Call



Video Premiere: PRIMORDIAL's 'To Hell Or The Hangman'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

antonioli
21 фев 2018, 05:17		супер.. одна из немногих групп, которая не разочаровывает с выходом каждого нового альбома. ждем-с!


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просмотров: 215

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