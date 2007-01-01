Новое видео PRIMORDIAL

"To Hell Or The Hangman", новое видео группы PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Exile Amongst The Ruins", выход которого запланирован на 30 марта на Metal Blade Records:
01. Nail Their Tongues
02. To Hell or the Hangman
03. Where Lie the Gods
04. Exile Amongst the Ruins
05. Upon Our Spiritual Deathbed
06. Stolen Years
07. Sunken Lungs
08. Last Call
antonioli
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