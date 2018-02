сегодня



Новое видео PRIMORDIAL "To Hell Or The Hangman", новое видео группы PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Exile Amongst The Ruins", выход которого запланирован на 30 марта на Metal Blade Records:



01. Nail Their Tongues

02. To Hell or the Hangman

03. Where Lie the Gods

04. Exile Amongst the Ruins

05. Upon Our Spiritual Deathbed

06. Stolen Years

07. Sunken Lungs

08. Last Call















