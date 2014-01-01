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*Gus G.*



21 фев 2018 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет весной

14 дек 2017 : 		 Видео с выступления GUS G.

23 ноя 2017 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"

24 апр 2016 : 		 GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

17 апр 2016 : 		 GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

25 ноя 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.

13 ноя 2015 : 		 GUS G.: «В индустрии больше нет денег»

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления GUS G.

24 июл 2015 : 		 Новое видео GUS G.

18 июл 2015 : 		 Новая песня GUS G.

17 июн 2015 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

12 май 2015 : 		 Название нового альбома GUS G.

6 мар 2015 : 		 GUS G. и JEFF SCOTT SOTO исполняют песню OZZY

24 фев 2015 : 		 GUS G. планирует запись нового сольного альбома

24 ноя 2014 : 		 GUS G. полагает, что OZZY OSBOURNE будет выступать «до восьмидесяти лет»

7 ноя 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 окт 2014 : 		 GUS G. вместе с JEFF SCOTT SOTO открыл тур

6 окт 2014 : 		 GUS G., MATS LEVÉN в акустике

27 сен 2014 : 		 Расширенная версия сольного альбома GUS G. в ноябре

1 авг 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 июл 2014 : 		 Обучающее видео от GUS G.

30 май 2014 : 		 В туровом автобусе с GUS G.

18 май 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

11 мар 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

6 мар 2014 : 		 Новое видео GUS G.

12 фев 2014 : 		 EPK от GUS G.

10 фев 2014 : 		 GUS G. представил новый материал

22 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

14 янв 2014 : 		 Видео гитариста FIREWIND

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Новый альбом GUS G. выйдет весной

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GUS G. выпустит новую работу, получившую название "Fearless", 20 апреля на AFM Records. Это будет первым релизом музыканта с момента официального ухода из составы группы OZZY OSBOURNE. В записи альбома принимали участие вокалист/басист Dennis Ward (PINK CREAM 69, UNISONIC) и барабанщик Will Hunt (EVANESCENCE).

Gus G.: «Мы много лет продуктивно работали с Dennis'ом, в частности он продюсировал последний альбом Firewind "Immortals". Мы с ним на одной волне, так что его появление на моём сольном альбоме стало совершенно логичным шагом. Я отправил ему демо-записи и наброски новых песен, и когда у нас набралось достаточное количество материала и мы начали думать о вокалисте, он предложил свои услуги. Многие попросту не представляют себе, что он не только прекрасный автор песен, басист и продюсер, но ещё и великолепный вокалист! Мне сразу понравилось его предложение, так как оно сильно отличается от всего того, что я делал раньше.

Что касается Will'a, то он всегда был наверху в списке моих пожеланий. Удача мне улыбнулась, мы оба участвовали на музыкальной выставке во Франкфурте в 2017 году во время моего тура со Steve'ом Stevens'ом, и оказалось, что он остановился в том же отеле, что и я. Я просто подошёл к нему, мы поговорили, и он согласился.

Многие поклонники постоянно просят меня записывать больше инструментальных тем. Вуаля, здесь вы их найдёте».

Трек-лист:

01. Letting Go
02. Mr. Manson
03. Don't Tread On Me
04. Fearless
05. Nothing To Say
06. Money For Nothing
07. Chances
08. Thrill Of The Chase
09. Big City
10. Last Of My Kind

Бонус-треки на диджипаке/виниле:

11. Little Ain't Enough
12. Aftermath



GUS G. To Release

Gus G. (Guitar)
Dennis Ward (Vocals/Bass)
Will Hunt (Drums)




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