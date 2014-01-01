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Новый альбом GUS G. выйдет весной
GUS G. выпустит новую работу, получившую название "Fearless", 20 апреля на AFM Records. Это будет первым релизом музыканта с момента официального ухода из составы группы OZZY OSBOURNE. В записи альбома принимали участие вокалист/басист Dennis Ward (PINK CREAM 69, UNISONIC) и барабанщик Will Hunt (EVANESCENCE).
Gus G.: «Мы много лет продуктивно работали с Dennis'ом, в частности он продюсировал последний альбом Firewind "Immortals". Мы с ним на одной волне, так что его появление на моём сольном альбоме стало совершенно логичным шагом. Я отправил ему демо-записи и наброски новых песен, и когда у нас набралось достаточное количество материала и мы начали думать о вокалисте, он предложил свои услуги. Многие попросту не представляют себе, что он не только прекрасный автор песен, басист и продюсер, но ещё и великолепный вокалист! Мне сразу понравилось его предложение, так как оно сильно отличается от всего того, что я делал раньше.
Что касается Will'a, то он всегда был наверху в списке моих пожеланий. Удача мне улыбнулась, мы оба участвовали на музыкальной выставке во Франкфурте в 2017 году во время моего тура со Steve'ом Stevens'ом, и оказалось, что он остановился в том же отеле, что и я. Я просто подошёл к нему, мы поговорили, и он согласился.
Многие поклонники постоянно просят меня записывать больше инструментальных тем. Вуаля, здесь вы их найдёте».
Трек-лист:
01. Letting Go
02. Mr. Manson
03. Don't Tread On Me
04. Fearless
05. Nothing To Say
06. Money For Nothing
07. Chances
08. Thrill Of The Chase
09. Big City
10. Last Of My Kind
Бонус-треки на диджипаке/виниле:
11. Little Ain't Enough
12. Aftermath
Gus G. (Guitar)
Dennis Ward (Vocals/Bass)
Will Hunt (Drums)
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