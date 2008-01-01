21 фев 2018



Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году ATHEIST заключили соглашение с лейблом Agonia Records, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



Текущий состав:



Kelly Shaefer (Vocals)

Steve Flynn (Drums)

Chris Martin (Guitar)

Jason Holloway (Guitar)











+7 -2



( 3 )





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