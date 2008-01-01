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*Atheist*



21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ATHEIST

18 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ATHEIST

17 авг 2010 : 		 Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»

8 авг 2010 : 		 Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода

5 авг 2010 : 		 ATHEIST расстались с басистом

12 июл 2010 : 		 Название нового альбома ATHEIST

31 май 2010 : 		 ATHEIST отправятся в студию в июле

26 фев 2010 : 		 Фронтмен ATHEIST заявил, что новый материал «безумный и захватывающий»

1 июл 2009 : 		 Опубликован семпл нового концертного альбома ATHEIST

27 ноя 2008 : 		 Фронтмен ATHEIST рассказал о новом альбоме

15 окт 2008 : 		 Фронтмен ATHEIST делится мыслями о новом альбоме

13 июл 2008 : 		 Участники ATHEIST работают над новым материалом

22 май 2006 : 		 Гитарист Rand'у Burkey временно прервал свою деятельность в ATHEIST

15 янв 2006 : 		 ATHEIST возвращаются!

16 июл 2005 : 		 ATHEIST переиздают три альбома

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|||| 21 фев 2018

Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

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ATHEIST заключили соглашение с лейблом Agonia Records, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.

Текущий состав:

Kelly Shaefer (Vocals)
Steve Flynn (Drums)
Chris Martin (Guitar)
Jason Holloway (Guitar)



ATHEIST Signs With AGONIA RECORDS; New Album Due This Year



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

R0ck_N_R0lla
21 фев 2018, 20:26		да вы че бля???!! вот это новость, это же супергуд! надеюсь будет получше Юпитера

Jack of Diamonds
21 фев 2018, 20:30		Опять без бас-гитариста альбом будет записан?

Suicide333Poly
21 фев 2018, 23:55		гуд


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