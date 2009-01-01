Новая песня DEMONICAL

"A Void Most Obscure", новая песня группы DEMONICAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chaos Manifesto", выход которого запланирован на 23 марта на Agonia Records:
01. A Void Most Obscure
02. Towards Greater Gods
03. Sung To Possess
04. Välkommen Undergång
05. Torture Parade
06. From Nothing
07. Unfold Thy Darkness
08. Death Unfaithful
09. Nightbringer (digipack CD exclusive)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).