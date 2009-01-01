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*Demonical*



21 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

2 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

3 окт 2017 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

12 апр 2017 : 		 DEMONICAL сменили вокалиста

6 окт 2015 : 		 Новое видео DEMONICAL

10 апр 2015 : 		 Новая песня DEMONICAL

19 фев 2015 : 		 Новый ЕР DEMONICAL выйдет в апреле

7 фев 2015 : 		 Концертное видео DEMONICAL

29 янв 2015 : 		 DEMONICAL работают над новым материалом

9 дек 2014 : 		 DEMONICAL подписали соглашение с Agonia Records

29 янв 2014 : 		 Новое видео DEMONICAL

14 ноя 2013 : 		 Новое видео DEMONICAL

13 сен 2013 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

25 июл 2013 : 		 DEMONICAL нашли барабанщика и гитариста

21 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMONICAL

11 апр 2013 : 		 DEMONICAL расстались с гитаристом и барабанщиком

13 фев 2013 : 		 DEMONICAL о новом альбоме

25 дек 2012 : 		 DEMONICAL отложили запись

5 ноя 2012 : 		 DEMONICAL пишут новый альбом

26 сен 2012 : 		 Новый гитарист DEMONICAL

17 сен 2012 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

2 июл 2012 : 		 DEMONICAL расстались с гитаристом

15 дек 2011 : 		 Новые участники в DEMONICAL

30 сен 2011 : 		 DEMONICAL воспользуются услугами ударника WITCHERY

13 апр 2011 : 		 Новое видео DEMONICAL

24 фев 2011 : 		 Детали нового альбома DEMONICAL

8 ноя 2010 : 		 Название нового альбома DEMONICAL

19 сен 2010 : 		 DEMONICAL начали запись

20 авг 2010 : 		 DEMONICAL начнут работу в сентябре

12 июн 2010 : 		 Новое видео DEMONICAL

7 май 2009 : 		 Еще одна песня от DEMONICAL

19 мар 2009 : 		 DEMONICAL: новая песня в сети

13 мар 2009 : 		 Трек-лист и дата выхода нового альбома DEMONICAL

3 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома DEMONICAL

8 дек 2008 : 		 DEMONICAL объявили название нового альбома

26 дек 2007 : 		 DEMONICAL расстались с вокалистом

15 апр 2006 : 		 DEMONICAL: Бывшие музыканты CENTINEX ищут вокалиста

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|||| 21 фев 2018

Новая песня DEMONICAL

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"A Void Most Obscure", новая песня группы DEMONICAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chaos Manifesto", выход которого запланирован на 23 марта на Agonia Records:

01. A Void Most Obscure
02. Towards Greater Gods
03. Sung To Possess
04. Välkommen Undergång
05. Torture Parade
06. From Nothing
07. Unfold Thy Darkness
08. Death Unfaithful
09. Nightbringer (digipack CD exclusive)



Listen To New DEMONICAL Song 'A Void Most Obscure'




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