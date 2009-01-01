21 фев 2018



Новая песня DEMONICAL "A Void Most Obscure", новая песня группы DEMONICAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chaos Manifesto", выход которого запланирован на 23 марта на Agonia Records:



01. A Void Most Obscure

02. Towards Greater Gods

03. Sung To Possess

04. Välkommen Undergång

05. Torture Parade

06. From Nothing

07. Unfold Thy Darkness

08. Death Unfaithful

09. Nightbringer (digipack CD exclusive)















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