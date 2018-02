21 фев 2018



Новое видео TERROR UNIVERSAL "Through The Mirrors", новое видео группы TERROR UNIVERSAL, в состав которой входbn барабанщик ILL NIÑO Dave Chavarri, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Make Them Bleed", выпущенного 19 января на Minus Head Records. В его записи в качестве гостей принимали участие John Moyer (DISTURBED, ART OF ANARCHY, ex-ADRENALINE MOB) и Tony Campos (FEAR FACTORY, MINISTRY, SOULFLY, STATIC-X):



01. Passage Of Pain

02. Welcome To Hell

03. Spines (feat. John Moyer)

04. Make Them Bleed

05. Through The Mirrors

06. Dig You A Hole

07. Dead On Arrival (feat. Tony Campos)

08. Into Darkness

09. Your Time Has Come

10. Piece By Piece















+0 -1









просмотров: 356