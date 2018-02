21 фев 2018



Новый ударник CYNIC в деле CYNIC опубликовали видео, в котором новый барабанщик группы, Matt Lynch, демонстрирует исполнение композиции "Humanoid".









For the mixing of "Humanoid", CYNIC partnered with renowned engineer Adam "Nolly" Getgood.









+8 -1



( 3 )





просмотров: 933