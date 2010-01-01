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Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT Бывший вокалист ACCEPT David Reece в ходе интервью "The Classic Metal Show" рассказал, что 23 января посетил миланское выступление своей бывшей команды:



«Markus Wosgien написал мне за пару недель и сказал: "А не хотел бы ты сходить на ACCEPT?" И я подумал: "Хм... Да даже не знаю (смеётся). Я не знаю, а что должно произойти?" Конечно же, у меня странные ощущения: типа, что же будет? И чем больше я об этом думал, тем больше склонялся к мысли, что надо идти, и в итоге согласился. И если честно, я до усрачки боялся идти здороваться с парнями, поэтому не стал этого делать. Но я встал впереди и козырял козой с женой от души. Peter Baltes наклонился ко мне, одарил радушной улыбкой, бросил медиатор и подмигнул. И я просто сказал ему: "Привет". Ведь прошло 30 лет. Это причина, по которой я здесь, — они мне дали такую возможность».



Reece, переехавший в Италию после свадьбы, сказал, что ушёл с концерта впечатлённым увиденным:



«Одно, что мне особенно запало, так это... Они нашли Mark'a Tornillo, который это делает просто здорово. Эти ребята как машина, и у них есть эти ностальгические треки, слова которых назубок знают все собравшиеся, однако в Милане они сфокусировали внимание на новом материале, и всё по-прежнему работает! Мне только и оставалось, что воскликнуть: "Вау! Они столько играют из нового!" Ну и естественно, ближе к концу они сыграли "Princess" и "Balls", но толпа и так была в восторге».



David заметил, что не знал, чего ждать от публики: тёплого приема или брошенных бутылок, однако «было просто невероятно. Люди оборачивались и говорили: "Смотри, это же Reece. Он записал с ACCEPT "Eat The Heat", и они оборачивались, обнимали меня и просили сделать фото. Было так здорово!».



К удивлению, Reece отказался проходить за кулисы и обменяться парой слов со своими бывшими коллегами:



«Меня спросил Markus: "Ты как, пойдешь за кулисы и обнимешься с парнями?" И я ответил: "К сожалению, нет. Не буду прогонять свою удачу, так что скажу, что я уважаю то, где и кто я, и я уважаю ту возможность, что мне была дана, и я благодарен за то, что они протянули оливковую ветвь и сказали "приходи"».



Несмотря на то, что он отказался разговаривать со своими бывшими коллегами в Милане, Reece сказал, что «хотел бы ничего иного, как просто сесть и поговорить с Wolf'ом и Peter'ом и просто... Не обсуждать то, что было, и говорить "я прошу прощения", а просто сказать: "Привет, мужик. Респект и уважуха. Спасибо за то, что было. Прости, что закончилось таким образом. Вы, ребята, круты. Уважуха!"»















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