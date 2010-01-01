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*Accept*



22 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

19 авг 2017 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

11 авг 2017 : 		 Концертное видео ACCEPT

10 авг 2017 : 		 Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

18 июл 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь»

7 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

29 июн 2017 : 		 Новое видео ACCEPT

26 июн 2017 : 		 Гитарист ACCEPT: «При создании песен я ставлю цель написать то, что мог бы написать 30 лет назад, но этого не сделал»

3 июн 2017 : 		 Новая песня ACCEPT

12 май 2017 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

16 апр 2017 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет в августе

7 мар 2017 : 		 Переиздания ACCEPT выйдут весной

7 мар 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я никогда не уходил из ACCEPT — меня уволили»

29 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 янв 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Сейчас самое время выпустить DVD»

16 янв 2017 : 		 WOLF HOFFMANN о новом материале ACCEPT

5 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

12 дек 2016 : 		 Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом

9 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

2 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

26 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD ACCEPT

23 окт 2016 : 		 Вокалист ACCEPT исполняет классику AC/DC, THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 окт 2016 : 		 Концертный релиз ACCEPT выйдет зимой

24 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не хочет дать прощальное шоу с ACCEPT

24 апр 2016 : 		 Гитарист ACCEPT: "Мы сочиняем музыку для фэнов, а не только для нас самих"

16 апр 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не подозревал, что однажды его выгонят из ACCEPT

16 мар 2016 : 		 DAVID REECE охотно бы вернулся в ACCEPT

10 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

3 мар 2016 : 		 Гитарист ACCEPT о выборах президента США

26 янв 2016 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, новый альбом выйдет в следующем году»

24 ноя 2015 : 		 ACCEPT начнут работу над новым материалом в 2016 году

7 окт 2015 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы сейчас сильны как никогда!»

25 авг 2015 : 		 ACCEPT готовятся к сочинению

1 авг 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER попрощается с ACCEPT в 2016

27 июл 2015 : 		 Музыканты ACCEPT устроили краудсёрфинг в музее

18 июн 2015 : 		 WOLF HOFFMANN: «Комментарии UDO DIRKSCHNEIDER'a смешны»

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

27 май 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 май 2015 : 		 ACCEPT планируют запись концертного альбома

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления ACCEPT

20 апр 2015 : 		 Новый состав ACCEPT дебютировал в Мексике

13 апр 2015 : 		 ACCEPT нашли новых музыкантов

19 мар 2015 : 		 UDO: «Как я купил билет на концерт ACCEPT»

28 янв 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER уверен, что ACCEPT уволили двух музыкантов

25 янв 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER посетил концерт ACCEPT и остался недоволен

11 янв 2015 : 		 WOLF HOFFMANN: "ACCEPT были первой металлической группой в Германии"

31 дек 2014 : 		 HERMAN FRANK: "В ACCEPT мне не дали проявить себя"

28 дек 2014 : 		 Из ACCEPT ушли гитарист и барабанщик

28 дек 2014 : 		 Из ACCEPT ушел гитарист

19 дек 2014 : 		 WOLF HOFFMANN о "Blind Rage": "Это еще одна типично олдскульная запись ACCEPT"

16 окт 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

24 сен 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 сен 2014 : 		 Видео с выступления ACCEPT

11 сен 2014 : 		 Концертное видео ACCEPT

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

11 авг 2014 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

29 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

24 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

27 июн 2014 : 		 Новое видео ACCEPT

15 май 2014 : 		 Выход нового альбома ACCEPT отложен

17 апр 2014 : 		 ACCEPT объявили даты европейского тура

8 апр 2014 : 		 Очки от ACCEPT

2 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

20 фев 2014 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберется для концерта

16 авг 2013 : 		 ACCEPT приступили к сочинению материала для нового альбома

13 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ACCEPT

25 июн 2013 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к ACCEPT

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления ACCEPT

13 июн 2013 : 		 ACCEPT работают над документальным фильмом

24 май 2013 : 		 Видео с выступления бывшей группы вокалиста ACCEPT

20 май 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о разрыве со STEFAN'ом KAUFMANN'ом и ACCEPT

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления ACCEPT

10 апр 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: "Два последних альбома ACCEPT звучат так, как будто их записали вместе"

7 апр 2013 : 		 ACCEPT снимут концерт в Чили

10 ноя 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

18 окт 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

28 сен 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

14 сен 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

26 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

15 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

12 апр 2012 : 		 Видео с выступления ACCEPT

8 апр 2012 : 		 ACCEPT открыли европейский тур

19 мар 2012 : 		 Новая обложка ACCEPT

27 фев 2012 : 		 Новая песня ACCEPT

16 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT

18 янв 2012 : 		 Дата выхода нового альбома ACCEPT

13 ноя 2011 : 		 Название нового альбома ACCEPT

28 сен 2011 : 		 ACCEPT начали работу над альбомом

11 сен 2011 : 		 ACCEPT получили награду "Metal Anthem"

12 июл 2011 : 		 Выступление ACCEPT на фестивале BANG YOUR HEAD!!! будет снято для DVD

13 июн 2011 : 		 Качественное видео с выступления ACCEPT

1 июн 2011 : 		 Новое видео ACCEPT

14 апр 2011 : 		 Новое видео ACCEPT

7 фев 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

28 янв 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

26 янв 2011 : 		 Видео с концерта ACCEPT

18 янв 2011 : 		 ACCEPT в России в марте

12 окт 2010 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 окт 2010 : 		 ACCEPT запишут концерт в Кливленде

1 сен 2010 : 		 ACCEPT попал в пятерку лучших дисков Германии

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления ACCEPT

30 июл 2010 : 		 ACCEPT заключил контракт с UNIVERSAL на издание альбома в Японии

26 июн 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT

31 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ACCEPT

21 май 2010 : 		 ACCEPT посвятили исполнение своего классического трека DIO

11 май 2010 : 		 Новое видео ACCEPT

10 май 2010 : 		 ACCEPT дали первый концерт в новом составе

28 апр 2010 : 		 ACCEPT выпустит сингл

24 апр 2010 : 		 Полная версия нового трека ACCEPT

7 апр 2010 : 		 ACCEPT подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 апр 2010 : 		 ACCEPT сняли видео на песню "Teutonic Terror"

27 мар 2010 : 		 Семпл новой песни ACCEPT

2 мар 2010 : 		 ACCEPT выступят в России

13 янв 2010 : 		 Названия новых песен ACCEPT

17 ноя 2009 : 		 Новый вокалист ACCEPT: «Я не пытаюсь заменить собой Udo»

1 ноя 2009 : 		 Басист ACCEPT из студии

29 сен 2009 : 		 ACCEPT начали запись нового альбома

29 июл 2009 : 		 Andy Sneap будет продюсером нового альбома ACCEPT

16 май 2009 : 		 Объявлен новый вокалист ACCEPT

16 май 2009 : 		 Бывшие участники ACCEPT репетировали вместе

10 дек 2008 : 		 Бывший гитарист ACCEPT выпустит сольный альбом

7 июн 2007 : 		 Доступны демо варианты песен ACCEPT с альбома 'Restless And Wild'

16 авг 2005 : 		 ACCEPT: концертные клипы выложены в Сети

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Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

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Бывший вокалист ACCEPT David Reece в ходе интервью "The Classic Metal Show" рассказал, что 23 января посетил миланское выступление своей бывшей команды:

«Markus Wosgien написал мне за пару недель и сказал: "А не хотел бы ты сходить на ACCEPT?" И я подумал: "Хм... Да даже не знаю (смеётся). Я не знаю, а что должно произойти?" Конечно же, у меня странные ощущения: типа, что же будет? И чем больше я об этом думал, тем больше склонялся к мысли, что надо идти, и в итоге согласился. И если честно, я до усрачки боялся идти здороваться с парнями, поэтому не стал этого делать. Но я встал впереди и козырял козой с женой от души. Peter Baltes наклонился ко мне, одарил радушной улыбкой, бросил медиатор и подмигнул. И я просто сказал ему: "Привет". Ведь прошло 30 лет. Это причина, по которой я здесь, — они мне дали такую возможность».

Reece, переехавший в Италию после свадьбы, сказал, что ушёл с концерта впечатлённым увиденным:

«Одно, что мне особенно запало, так это... Они нашли Mark'a Tornillo, который это делает просто здорово. Эти ребята как машина, и у них есть эти ностальгические треки, слова которых назубок знают все собравшиеся, однако в Милане они сфокусировали внимание на новом материале, и всё по-прежнему работает! Мне только и оставалось, что воскликнуть: "Вау! Они столько играют из нового!" Ну и естественно, ближе к концу они сыграли "Princess" и "Balls", но толпа и так была в восторге».

David заметил, что не знал, чего ждать от публики: тёплого приема или брошенных бутылок, однако «было просто невероятно. Люди оборачивались и говорили: "Смотри, это же Reece. Он записал с ACCEPT "Eat The Heat", и они оборачивались, обнимали меня и просили сделать фото. Было так здорово!».

К удивлению, Reece отказался проходить за кулисы и обменяться парой слов со своими бывшими коллегами:

«Меня спросил Markus: "Ты как, пойдешь за кулисы и обнимешься с парнями?" И я ответил: "К сожалению, нет. Не буду прогонять свою удачу, так что скажу, что я уважаю то, где и кто я, и я уважаю ту возможность, что мне была дана, и я благодарен за то, что они протянули оливковую ветвь и сказали "приходи"».

Несмотря на то, что он отказался разговаривать со своими бывшими коллегами в Милане, Reece сказал, что «хотел бы ничего иного, как просто сесть и поговорить с Wolf'ом и Peter'ом и просто... Не обсуждать то, что было, и говорить "я прошу прощения", а просто сказать: "Привет, мужик. Респект и уважуха. Спасибо за то, что было. Прости, что закончилось таким образом. Вы, ребята, круты. Уважуха!"»



Former ACCEPT Singer DAVID REECE Says Current Frontman MARK TORNILLO Is




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Super Ghost
22 фев 2018, 10:12		только на середине новости понял, что читаю не про Удо

decided
22 фев 2018, 10:28		Ну да, логично, Удо всегда был настоящим бывшим вокалистом Accept. Этот чувак просто как сессионный музыкант был, просто какая то ошибка что ле...

ramzas
22 фев 2018, 13:06		Рис два года был участником группы.Это далеко не сессионный музыкант. Полноценный альбом и тур.

Мудрый мужик, откровенно сказал, без гнили. Accept норм без Удо. Отличный звук и энергетика на концертах зашкаливает.

alex i spy
22 фев 2018, 13:33		Европейский и американский релизы "Eat the Heat" были с разным набором песен, все это раритеты )))

michael777
22 фев 2018, 14:40		То, что сказал Дэвид - это слова великодушного человека.

and3223r
22 фев 2018, 14:44		"только на середине новости понял, что читаю не про Удо"
Потому что ты моложе и сообразительнее меня)) Я вообще б не понял, если б твой коммент не увидел. Иногда полезно новость начинать с комментов)

grgr
22 фев 2018, 15:36		Иногда просто полезно уметь читать. Там в первой строке имя указано.

Voin of Valhalla
22 фев 2018, 15:40		Девид Рис - кому на него похуй, кто ждал Удо +

and3223r
22 фев 2018, 15:54		grgr
Не может быть. Не обманываешь?

Flashback
22 фев 2018, 16:54		Девид Рис охуенен. С нулевых значительно интереснее УДО.


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