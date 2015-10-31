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Гитарист JUDAS PRIEST о важности видеоклипов В ходе недавнего разговора с гитаристом JUDAS PRIEST Richie Faulkner'ом ему был задан вопрос о том, почему именно "Lightning Strike" стал первым синглом из нового альбома и насколько в настоящее время для такой группы как JUDAS PRIEST важно новое видео:



«Я считаю, что это один из самых прямолинейных, классически звучащих треков на новом альбоме. Это не прогрессив-роковый трек, он короткий и ёмкий, классический PRIEST. Тут есть скрим, мелодика, убойные ударные и бас, гармонии, которые и делают эту отличную тему такой, какой и хочется представить. Это настоящий посыл для всех, что у PRIEST выходит новая пластинка, и если бы мы использовали более прогрессивные темы из этого диска, то эффект был бы уже не тот. Я считаю, что и в настоящее время видео играет огромную роль, так как для всех важен визуальный и потоковый контент. Я считаю, что это отличный способ продемонстрировать эмоции этого трека, и сделать это лучше, чем живое исполнение, сложно. Это серьёзный и плодотворный опыт, который прекрасно сочетается с музыкальной составляющей, и именно поэтому мы и сделали всё именно таким образом».





















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