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DOUBLE CRUSH SYNDROME расстались с барабанщиком DOUBLE CRUSH SYNDROME опубликовали следующее сообщение:



«С сожалением сообщаем, что наш барабанщик Julian покидает команду. Личные разногласия, приведшие к структурным проблемам, стали причиной для этого решения, которое было выработано по обоюдному согласию. Для каждого из нас всё непросто, но мы делаем это во имя дружбы и понимания. Наш альбом, как и каждое шоу вместе, были настоящей одой року, и он всегда будет частью ДНК DCS. Мы продолжим свой путь, Julian будет играть со Snakebite, и всё в мире и любви! Спасибо тебе, Julian Fisher!»









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