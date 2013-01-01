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*Double Crush Syndrome*



22 фев 2018 : 		 DOUBLE CRUSH SYNDROME расстались с барабанщиком

5 мар 2017 : 		 Новое видео DOUBLE CRUSH SYNDROME

30 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DOUBLE CRUSH SYNDROME

7 сен 2016 : 		 Новое видео DOUBLE CRUSH SYNDROME

19 авг 2016 : 		 DOUBLE CRUSH SYNDROME на Arising Empire / Nuclear Blast Records

24 мар 2016 : 		 DOUBLE CRUSH SYNDROME перезаписали старое

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20 фев 2016 : 		 Новое видео DOUBLE CRUSH SYNDROME

21 сен 2015 : 		 Новая песня DOUBLE CRUSH SYNDROME

5 апр 2015 : 		 Новое видео DOUBLE CRUSH SYNDROME

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19 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DOUBLE CRUSH SYNDROME

18 июн 2013 : 		 Видео с текстом от DOUBLE CRUSH SYNDROME

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DOUBLE CRUSH SYNDROME расстались с барабанщиком

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DOUBLE CRUSH SYNDROME опубликовали следующее сообщение:

«С сожалением сообщаем, что наш барабанщик Julian покидает команду. Личные разногласия, приведшие к структурным проблемам, стали причиной для этого решения, которое было выработано по обоюдному согласию. Для каждого из нас всё непросто, но мы делаем это во имя дружбы и понимания. Наш альбом, как и каждое шоу вместе, были настоящей одой року, и он всегда будет частью ДНК DCS. Мы продолжим свой путь, Julian будет играть со Snakebite, и всё в мире и любви! Спасибо тебе, Julian Fisher!»

DOUBLE CRUSH SYNDROME Part Ways With Drummer JULIAN FISCHER



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