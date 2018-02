все новости группы







22 фев 2018 : Переиздание PETE TOWNSHEND выйдет весной



Переиздание PETE TOWNSHEND выйдет весной В честь 45-летия с момента выхода оригинального издания дебютного альбома PETE TOWNSHEND "Who Came First" 20 апреля на двойном CD состоится релиз ремастированной версии, снабжённой множеством бонус-треков и расширенным 24-страничным буклетом. Ремастеринг проводил Jon Astley с оригинальных мастер-лент.



Трек-лист:



CD1

"Pure And Easy"

"Evolution"

"Forever’s No Time At All"

"Let's See Action"

"Time Is Passing"

"There’s A Heartache Following Me"

"Sheraton Gibson"

"Content"

"Parvardigar"



CD2

"His Hands"

"The Seeker" (2017 edit)

"Day Of Silence"

"Sleeping Dog"

"Mary Jane" (Stage A Version)

"I Always Say" (2017 Edit)

"Begin The Beguine" (2017 edit)

"Baba O’Reilly" (Instrumental)

"The Love Man" (Stage C) *

"Content" (Stage A) *

"Day Of Silence" (Alternate Version) *

"Parvardigar" (Alternate take) *

"Nothing Is Everything" *

"There’s A Fortune In Those Hills" *

"Meher Baba In Italy" *

"Drowned" (live in India) *

"Evolution" (live at Ronnie Lane Memorial)



* - previously unreleased









