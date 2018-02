сегодня



Новое видео JADED HEART "Wasteland", новое видео группы JADED HEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Devil's Gift", выходящего 30 марта на Massacre Records:



"Wasteland"

"The Enemy"

"Set Free"

"Scream Of Anger"

"Tears Of Our World"

"Phoenix"

"One World"

"Story Of My Life"

"Coming Home"

"Conspiracy Of Science"

"Final Moment"

"Black Days" (Digipak Bonus)

"Flying High" (Digipak Bonus)











+0 -0









просмотров: 154