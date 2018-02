сегодня



Новое видео DIRTY THRILLS "The Brave", новое видео группы DIRTY THRILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heavy Living", выпущенного пятнадцатого сентября.



Трек-лист:



“I'll Be With You”

“Go Slow”

“Law Man”

“Hanging Around”

“Lonely Soul”

“No Resolve”

“Interlude”

“The Brave”

“Rabbit Hole”

“Drunk Words”

“Get Loose”













