сегодня



Концертный релиз THE WHO выйдет весной В апреле к пятидесятилетию с момента оригинальной записи концертного релиза THE WHO Live At The Fillmore East на двойном CD и тройном виниле состоится выход ремастированной версии альбома, включающей ранее неиздававшуюся “C’mon Everybody.” CD будет укомплектован 12-страничным буклетом, а винил будет содержать множество редких фотографий и специальные заметки.



Трек-лист:



Disc One:

"Summertime Blues"

"Fortune Teller"

"Tattoo"

"Little Billy"

"I Can’t Explain"

"Happy Jack"

"Relax"

"I’m A Boy"

"A Quick One"

"My Way"

"C’mon Everybody"

"Shakin’ All Over"

"Boris The Spider"



Disc Two:

"My Generation"



Vinyl tracklisting:



Disc One:



Side One

"Summertime Blues"

"Fortune Teller"

"Tattoo"

"Little Billy"



Side Two

"I Can’t Explain"

"Happy Jack"

"Relax"



Disc Two:



Side One

"I’m A Boy"

"A Quick One"



Side Two:

"My Way"

"C’mon Everybody"

"Shakin’ All Over"

"Boris The Spider"



Disc Three:



Side One

"My Generation" (Pt 1)



Side Two

"My Generation" (Pt 2)













+1 -1









просмотров: 223