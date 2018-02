сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SEPTIC TANK Группа SEPTIC TANK, в состав которой входят вокалист Lee Dorrian (CATHEDRAL), гитарист Gary Jennings (CATHEDRAL) и басист Scott Carlson (REPULSION), выпустит дебютную работу, получившую название "Rotting Civilisation", 13 апреля на Rise Above Records. Запись материала проходила в студии Jaime Gomez'a Arellano Orgone.



Трек-лист:



01. Septic Tank

02. Who

03. Victimised

04. Social Media Whore

05. Divide and Conk Out

06. Treasurers of Disease

07. Fucked

08. Whitewash

09. Death Vase

10. You Want Some

11. Digging Your Own Grave

12. Danger Signs

13. Walking Asylum

14. Lost Humanity

15. Never Never Land

16. Self-Obsessed

17. Living Death

18. Rotten Empire















