Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»
Лидер MINISTRY Al Jourgensen озвучил свое предположение, что Дональд Трамп покинет свой пост уже в этом году:
«Я предсказываю, что он уйдёт в этом году. Импичмент... В этом году. Отставка и позор. Я не думаю, что всё будет инициировано Конгрессом, так как это слишком бесхарактерно, я думаю, что это он сам сложит с себя полномочия.
Избиратели считают, что эти молодые студенты простимулировали режим выживания наших бесхребетных политиков, запустив всё на гиперскоростях благодаря единственной понятной для них силе — деньгам. Деньги, которые они получают по взаимовыгодному обмену за молчание и бездействие, когда вопрос касается оружейного лобби, те же деньги, чей поток будет высыхать от партийных доноров, теряющих доходы из-за огонька прицела, направленного на своих же коллег. И я полностью приветствую тактику, выбранную этими детьми, потому что ОНИ как раз ТЕ, кто ПО-НАСТОЯЩЕМУ могут вновь сделать Америку великой».
Voin of Valhalla
artmageddon
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).