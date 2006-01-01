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Лидер MINISTRY : «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году» Лидер MINISTRY Al Jourgensen озвучил свое предположение, что Дональд Трамп покинет свой пост уже в этом году:



«Я предсказываю, что он уйдёт в этом году. Импичмент... В этом году. Отставка и позор. Я не думаю, что всё будет инициировано Конгрессом, так как это слишком бесхарактерно, я думаю, что это он сам сложит с себя полномочия.



Избиратели считают, что эти молодые студенты простимулировали режим выживания наших бесхребетных политиков, запустив всё на гиперскоростях благодаря единственной понятной для них силе — деньгам. Деньги, которые они получают по взаимовыгодному обмену за молчание и бездействие, когда вопрос касается оружейного лобби, те же деньги, чей поток будет высыхать от партийных доноров, теряющих доходы из-за огонька прицела, направленного на своих же коллег. И я полностью приветствую тактику, выбранную этими детьми, потому что ОНИ как раз ТЕ, кто ПО-НАСТОЯЩЕМУ могут вновь сделать Америку великой».















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