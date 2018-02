сегодня



Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом По сообщению Variety, гитарист QUEENS OF THE STONE AGE Troy Van Leeuwen выставил на продажу дом в Glendale, California, за 1,8 миллиона долларов. Этот дом он купил в 2014 году за 1,4 миллиона.











