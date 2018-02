сегодня



Басист ANTHRAX : «Не думаю, что SLAYER когда-нибудь умрут» В ходе недавнего интервью с Sofa King Cool басисту ANTHRAX Frank'у Bello был задан вопрос о том, означает ли уход SLAYER закат тяжёлого металла как жанра:



«Нет, почему это должно значить закат тяжёлого металла? ANTHRAX сильны как никогда. Есть METALLICA, которая крута как никогда. MEGADETH... Все команды делают то, что делали, это просто определённые группы...



Послушайте, если честно, то я не думаю, что SLAYER когда-либо умрут. Даже если это последний тур, вы всегда их сможете увидеть... Ну у вас всегда есть записи, я смотрю на это с такой точки зрения. Они мои хорошие друзья, так что просто потому, что они прекращают ездить в турне... Может, будут концерт — два или что-то в таком духе — я не знаю. Но я не думаю, что SLAYER... SLAYER всегда будет. Я не считаю, что они уходят на пенсию, мне такое даже дико слышать. Я надеюсь, что они будут давать концерты время от времени, и мы можем с ними сыграть, потому что мне просто по кайфу с ними играть!»









ANTHRAX will release its long-awaited live-in-concert DVD, "Kings Among Scotland", on April 27 via Megaforce. The DVD is preceded by ANTHRAX's North American co-headline tour with KILLSWITCH ENGAGE — "KillThrax 2018" — which kicked off January 25 in Montreal.









