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Дэт-металл привлекает акул Низкие, грохочущие частоты дэт-метала имитируют звуки борьбы рыб.



Команда документального фильма применила новую технику привлечения больших белых акул, включив взрывной дэт-металл через подводный динамик.



Команда Discovery Channel, снимавшая фильм для цикла программ «Неделя акул», хотела запечатлеть большую белую акулу, прозванную «Джоан Шарк».



Отчаявшись заснять 5-метровую акулу весом 1,6 тонны для своего документального фильма, они погрузили в воду динамик, чтобы узнать, среагирует ли акула. К сожалению, они не смогли привлечь Джоан, но привлекли внимание двух других акул, одна из которых была длиной 3,6 метра.



Акулы «слышат», чувствуя вибрации рецепторами на телах, поэтому их можно привлечь низкочастотными вибрациями тяжёлой музыки, которые, по-видимому, звучат как барахтающаяся рыба.



Это странная тактика, но, по-видимому, это хорошо известно охотникам за акулами. Мэтт Уоллер, организатор туров для любителей акул в Австралии, обнаружил, что записи AC/DC заставили акул изменить своё поведение.



Когда он включал мелодии через подводные колонки, акулы подплывали прямо к его лодке, задевая подводную клетку для дайвинга.



Помимо того, что это привлекает поклонников металла к подобным турам, использование музыки вместо приманки может быть более экологичным.







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