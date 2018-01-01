Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [21]
*EUROPE взяли Грэммис [19]
*Видео с текстом PARADISE LOST [13]
*OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz" [12]
*
[= ||| все новости группы






Материалы отсутствуют
| - |
|||| сегодня

Дэт-металл привлекает акул

*
zoom
*
* *
Низкие, грохочущие частоты дэт-метала имитируют звуки борьбы рыб.

Команда документального фильма применила новую технику привлечения больших белых акул, включив взрывной дэт-металл через подводный динамик.

Команда Discovery Channel, снимавшая фильм для цикла программ «Неделя акул», хотела запечатлеть большую белую акулу, прозванную «Джоан Шарк».

Отчаявшись заснять 5-метровую акулу весом 1,6 тонны для своего документального фильма, они погрузили в воду динамик, чтобы узнать, среагирует ли акула. К сожалению, они не смогли привлечь Джоан, но привлекли внимание двух других акул, одна из которых была длиной 3,6 метра.

Акулы «слышат», чувствуя вибрации рецепторами на телах, поэтому их можно привлечь низкочастотными вибрациями тяжёлой музыки, которые, по-видимому, звучат как барахтающаяся рыба.

Это странная тактика, но, по-видимому, это хорошо известно охотникам за акулами. Мэтт Уоллер, организатор туров для любителей акул в Австралии, обнаружил, что записи AC/DC заставили акул изменить своё поведение.

Когда он включал мелодии через подводные колонки, акулы подплывали прямо к его лодке, задевая подводную клетку для дайвинга.

Помимо того, что это привлекает поклонников металла к подобным турам, использование музыки вместо приманки может быть более экологичным.




Like!+3Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 4 )

artem2208
22 фев 2018, 13:03		Они там любую тяжёлую музыку дэт-металом называют?

Voin of Valhalla
22 фев 2018, 15:39		Акулы шарят в музле

Умник
22 фев 2018, 15:43		Акулы услышав асдс подплывали к клетке.... Асдс.. Акулы и без музыки подплывают к клетке, сколько фильмов документальных. Или и там раньше включали асдс, но боялись об этом сказать?

and3223r
22 фев 2018, 17:25		Раньше включали Баскова, потому акулы частенько жевали аквалангистов вместе с клетками, жевали с брезгливостью и благородным презрением. Теперь всё будет иначе)))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1175

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом