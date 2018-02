22 фев 2018



Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE "The Oceanhoarse", новое видео группы OCEANHOARSE, в состав которой входят Ben Varon (AMORAL), Jyri Helko (ex-FOR THE IMPERIUM), Tommy Tuovinen (ex-MYGRAIN) и Oskari Niemi, доступно для просмотра ниже.















