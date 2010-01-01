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22 фев 2018
Новое видео BRUCE LAMONT
"Goodbye Electric Sunday", новое видео BRUCE'a LAMONT'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Feral Songs For The Epic Decline", выход которого состоялся 25 января.
Трек-лист:
01. One Who Stands On The Earth
02. The Epic Decline
03. Year Without Summer
04. The Book Of The Law
05. Disgruntled Employer
06. Deconstructing Self Destruction
07. 2 Then The 3
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