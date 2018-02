22 фев 2018



Новое видео BRUCE LAMONT "Goodbye Electric Sunday", новое видео BRUCE'a LAMONT'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Feral Songs For The Epic Decline", выход которого состоялся 25 января.



Трек-лист:



01. One Who Stands On The Earth

02. The Epic Decline

03. Year Without Summer

04. The Book Of The Law

05. Disgruntled Employer

06. Deconstructing Self Destruction

