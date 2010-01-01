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*Bruce Lamont*



22 фев 2018 : 		 Новое видео BRUCE LAMONT

7 фев 2018 : 		 Тизер нового альбома BRUCE LAMONT

17 дек 2010 : 		 Обложка сольного альбома BRUCE’a LAMONT’a

15 ноя 2010 : 		 Детали сольного альбома BRUCE’a LAMONT’a

30 июл 2010 : 		 BRUCE LAMONT выпускает сольный альбом осенью

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|||| 22 фев 2018

Новое видео BRUCE LAMONT

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"Goodbye Electric Sunday", новое видео BRUCE'a LAMONT'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Feral Songs For The Epic Decline", выход которого состоялся 25 января.

Трек-лист:

01. One Who Stands On The Earth
02. The Epic Decline
03. Year Without Summer
04. The Book Of The Law
05. Disgruntled Employer
06. Deconstructing Self Destruction
07. 2 Then The 3

BRUCE LAMONT Reveals вЂњGoodbye Electric SundayвЂќ Video





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