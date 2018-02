22 фев 2018



Новая песня NORTH HAMMER “Wanderer”, новая песня проекта NORTH HAMMER, основанного Andrew James'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stormcaller", выход которого запланирован на 16 марта:



“Avatar”

“Wanderer”

“Written In The Stars”

“Magic Mead”

“Tip Of The Spear”

“A Soldier’s Song”

“Black Forest Rain”

“Spellbinder”

“North Hammer”

