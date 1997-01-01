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*Wolvhammer*



22 фев 2018 : 		 Новый альбом WOLVHAMMER выйдет весной

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18 мар 2014 : 		 WOLVHAMMER записывают новый альбом

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Новый альбом WOLVHAMMER выйдет весной

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WOLVHAMMER завершили запись нового альбома "The Monuments Of Ash & Bone", выход которого намечен на начало мая на Blood Music. Сведение материала проводил Jarrett Pritchard (Goatwhore, Exhumed) в New Constellation Studios, Orlando, Florida, а мастеринг Ken Sorceron (Abigail Williams, The Faceless):

“Eternal Rotting Misery”
“Call Me Death”
“Law Of The Rope”
“Bathed In Moonblood And Wolflight”
“The Failure King”
“Dead Rat Rotting Raven”
“Solace Eclipsed”

WOLVHAMMER To Release The Monuments Of Ash & Bone Album In May



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