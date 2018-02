22 фев 2018



Новый альбом WOLVHAMMER выйдет весной WOLVHAMMER завершили запись нового альбома "The Monuments Of Ash & Bone", выход которого намечен на начало мая на Blood Music. Сведение материала проводил Jarrett Pritchard (Goatwhore, Exhumed) в New Constellation Studios, Orlando, Florida, а мастеринг Ken Sorceron (Abigail Williams, The Faceless):



“Eternal Rotting Misery”

“Call Me Death”

“Law Of The Rope”

“Bathed In Moonblood And Wolflight”

“The Failure King”

“Dead Rat Rotting Raven”

“Solace Eclipsed”







