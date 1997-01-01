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22 фев 2018
Новый альбом WOLVHAMMER выйдет весной
WOLVHAMMER завершили запись нового альбома "The Monuments Of Ash & Bone", выход которого намечен на начало мая на Blood Music. Сведение материала проводил Jarrett Pritchard (Goatwhore, Exhumed) в New Constellation Studios, Orlando, Florida, а мастеринг Ken Sorceron (Abigail Williams, The Faceless):
“Eternal Rotting Misery”
“Call Me Death”
“Law Of The Rope”
“Bathed In Moonblood And Wolflight”
“The Failure King”
“Dead Rat Rotting Raven”
“Solace Eclipsed”
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