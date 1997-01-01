22 фев 2018



Новый альбом CRYSTAL TEARS выйдет весной CRYSTAL TEARS заключили соглашение с лейблом Pride & Joy Music, на котором 18 мая состоится релиз нового альбома "Decadence Deluxe". Обложку для альбома создал Caio Caldas (Dragonforce), а в качестве гостей в записи диска принимали участие Ryan Roxie (Alice Cooper, Slash's Snakepit), Karis Charisma (Deadsquad), Julien Nutz Deyres (Gorod) и Fidel De Jesus (Xeno Devata Project).









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