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*Crystal Tears*



22 фев 2018 : 		 Новый альбом CRYSTAL TEARS выйдет весной

18 май 2017 : 		 Гитарист ALICE COOPER на новом альбоме CRYSTAL TEARS

14 мар 2016 : 		 CRYSTAL TEARS работают над новым материалом

24 сен 2015 : 		 Концертное видео CRYSTAL TEARS

4 окт 2014 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

1 апр 2014 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

4 мар 2014 : 		 Актер из "Ходящих мертвецов" представляет новый альбом CRYSTAL TEARS

9 янв 2014 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES представляет новый альбом CRYSTAL TEARS

27 дек 2013 : 		 Рождественское видео CRYSTAL TEARS

8 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

6 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL TEARS

5 апр 2013 : 		 CRYSTAL TEARS на MASSACRE RECORDS

26 дек 2012 : 		 Новый состав CRYSTAL TEARS

14 дек 2012 : 		 CRYSTAL TEARS завершили запись

5 май 2011 : 		 CRYSTAL TEARS работают над новыми песнями

30 май 2010 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

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|||| 22 фев 2018

Новый альбом CRYSTAL TEARS выйдет весной

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CRYSTAL TEARS заключили соглашение с лейблом Pride & Joy Music, на котором 18 мая состоится релиз нового альбома "Decadence Deluxe". Обложку для альбома создал Caio Caldas (Dragonforce), а в качестве гостей в записи диска принимали участие Ryan Roxie (Alice Cooper, Slash's Snakepit), Karis Charisma (Deadsquad), Julien Nutz Deyres (Gorod) и Fidel De Jesus (Xeno Devata Project).

CRYSTAL TEARS Sign To Pride & Joy Music; Decadence Deluxe Album Out In May



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