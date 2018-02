22 фев 2018



Переиздание KILLING ADDICTION выйдет весной Девятого марта Xtreem Music выпустит переиздание дебютного альбома KILLING ADDICTION, "Omega factor", которое будет дополнено бонус-треками с Legacies Of Terror [Demo '90] и Necrosphere [7" EP '91]. Виниловая версия выйдет позднее:



“Omega Factor”

“Equating The Trinity”

“Nothing Remains”

“Dehumanized”

“Altered At Birth”

“Necrosphere”

“Global Freezing”

“Impaled”

“Necrosphere” (7” EP)

“Covenant Of Pain” (7” EP)

“Impaled” (7” EP)

“Nothing Remains” (Demo)

“Well Of Souls” (Demo)

“Condemned” (Demo)

“Necrosphere” (Demo)











