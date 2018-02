22 фев 2018



Новый ЕР IZEGRIM выйдет весной IZEGRIM выпустят новую работу, "Beheaded By Trust ", 23 марта. Четыре трека для нее были записаны и прошли сведение и мастеринг в Kohlekeller Studio (Aborted, Benighted) в декабре 2017. Обложку для релиза создал Kirill Semenov:



“Beheaded By Trust”

“Stain In The Bloodline”

“Retraumatized”

“Warmonger II”









