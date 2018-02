сегодня



Новое видео IHSAHN "Arcana Imperii", новое видео IHSAHN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ámr", выходящего четвертого мая на Candlelight/Spinefarm:



01. Lend Me The Eyes Of The Millenia

02. Arcana Imperii

03. Sámr

04. One Less Enemy

05. Where You Are Lost And I Belong

06. In Rites Of Passage

07. Marble Soul

08. Twin Black Angels

09. Wake















