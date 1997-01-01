SANCTUARY нашли гитариста для тура

Joey Concepcion (ARMAGEDDON, THE ABSENCE) присоединиться к SANCTUARY в качестве второго гитариста в североамериканском туре с ICED EARTH. Эти шоу станут данью посвящения вокалисту группы, Уоррелу Дейну, скончавшемуся в декабре прошлого года. Партии вокала будет исполнять Joseph Michael (WITHERFALL).
«Мы с гордостью объявляем о том, что мастер шреддинга Joey Concepcion присоединится к нам в туре по США» — говорит гитарист группы, Lenny Rutledge.
«Я очень рад тому, что буду играть с SANCTUARY! Я со школы был фанатом команды, когда до дыр затер 'Into The Mirror Black'. С нетерпением жду этих концертов, чтобы сыграть эти песни и почтить память Уоррелла Дейна».
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