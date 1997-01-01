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*Sanctuary*



23 фев 2018 : 		 SANCTUARY нашли гитариста для тура

12 янв 2018 : 		 SANCTUARY поедут в тур с ICED EARTH в память о Уорреле Дейне

18 июл 2017 : 		 Вокалист SANCTUARY: «Я уважаю Dave'a»

19 май 2017 : 		 Гитарист NEVERMORE в SANCTUARY

4 мар 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

2 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

21 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

31 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

17 янв 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

12 дек 2016 : 		 Новый альбом SANCTUARY выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 Новое видео SANCTUARY

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

5 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 фев 2015 : 		 Бывший гитарист ARCH ENEMY в SANCTUARY

25 фев 2015 : 		 Вокалист SANCTUARY: "Лучшие в металле - BEHEMOTH!"

2 окт 2014 : 		 Новое видео SANCTUARY

12 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

21 авг 2014 : 		 Новая песня SANCTUARY

15 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SANCTUARY

12 июн 2014 : 		 SANCTUARY завершили работу над альбомом

29 янв 2014 : 		 SANCTUARY нашли продюсера

23 май 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

9 янв 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

21 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

14 авг 2012 : 		 SANCTUARY исполнили новую песню

12 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

16 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

15 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

2 сен 2011 : 		 SANCTUARY воспользуются услугами гитариста FORCED ENTRY

20 июл 2011 : 		 Новый гитарист SANCTUARY

23 янв 2011 : 		 Видео с первого реюнион-концерта SANCTUARY

12 май 2010 : 		 SANCTUARY объединятся для записи альбома

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SANCTUARY нашли гитариста для тура

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Joey Concepcion (ARMAGEDDON, THE ABSENCE) присоединиться к SANCTUARY в качестве второго гитариста в североамериканском туре с ICED EARTH. Эти шоу станут данью посвящения вокалисту группы, Уоррелу Дейну, скончавшемуся в декабре прошлого года. Партии вокала будет исполнять Joseph Michael (WITHERFALL).

«Мы с гордостью объявляем о том, что мастер шреддинга Joey Concepcion присоединится к нам в туре по США» — говорит гитарист группы, Lenny Rutledge.

«Я очень рад тому, что буду играть с SANCTUARY! Я со школы был фанатом команды, когда до дыр затер 'Into The Mirror Black'. С нетерпением жду этих концертов, чтобы сыграть эти песни и почтить память Уоррелла Дейна».



SANCTUARY Taps Guitarist JOEY CONCEPCION For ICED EARTH Tour




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