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ROBERT PLANT о юбилее LED ZEPPELIN В недавнем интервью The Current ROBERT PLANT рассказал о планах по празднованию полувекового юбилея LED ZEPPELIN:



«Мы планируем собраться и обсудить этот вопрос. Сложновато найти материал, который никто не слышал. Но ведь будет не только 50 группе, будет 38 лет, как нет Джона. И классной стороной группы было то, что мы не занимались созданием собственной хроники, мы просто ездили из города в город, пели песни и играли на гитарах, и всё такое, и так жили».



Plant добавил, что надеется, что «мы найдём какой-то материал, но совершенно точно будет фотокнига и всё такое. И кое-что будет интересным, по крайней мере, я так думаю. Кроме этого, в музыкальном плане какие-то фрагменты того и этого есть, но никакого альбома или что-то в этом духе. Но праздник будет, я уверен, где-то когда-то. Пробки грянут [имитирует эффект открывающегося шампанского]».











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