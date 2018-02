сегодня



Новая песня BREAKING BENJAMIN "Blood", новая песня группы BREAKING BENJAMIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ember", выход которого запланирован на 13 апреля на Hollywood Records:



01. Lyra

02. Feed The Wolf

03. Red Cold River

04. Tourniquet

05. Psycho

06. The Dark Of You

07. Down

08. Torn In Two

09. Blood

10. Save Yourself

11. Close Your Eyes

12. Vega















