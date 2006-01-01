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*Underøath*



23 ôåâ 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì UNDERØATH âûéäåò âåñíîé

18 àâã 2015 : 		 UNDERØATH ñîáåðóòñÿ äëÿ êîíöåðòà â 2016

22 ÿíâ 2013 : 		 Íîâîå âèäåî UNDERØATH

30 îêò 2012 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ UNDEROATH

12 îêò 2011 : 		 Íîâîå âèäåî UNDEROATH

5 ìàé 2011 : 		 Íîâîå âèäåî UNDEROATH

13 íîÿ 2010 : 		 Íîâîå âèäåî UNDEROATH

25 îêò 2010 : 		 Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà UNDEROATH

13 ñåí 2006 : 		 Íîâîå âèäåî UNDEROATH â ñåòè

9 ìàð 2006 : 		 Íîâûé àëüáîì UNDEROATH âûéäåò â èþíå

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Íîâûé àëüáîì UNDERØATH âûéäåò âåñíîé

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UNDERØATH âûïóñòÿò íîâóþ ðàáîòó, ïîëó÷èâøóþ íàçâàíèå "Erase Me", øåñòîãî àïðåëÿ íà Fearless Records. Çàïèñü ïðîõîäèëà ëåòîì 2017 âìåñòå ñ ïðîäþñåðîì Matt'îì Squire'îì (PANIC! AT THE DISCO, 3OH!3), à ñâåäåíèå ïðîâîäèë Ken Andrews (FAILURE, JIMMY EAT WORLD):

01. It Has To Start Somewhere
02. Rapture
03. On My Teeth
04. Wake Me
05. Bloodlust
06. Sink With You
07. Ihateit
08. Hold Your Breath
09. No Frame
10. In Motion
11. I Gave Up

Îäíó èç ïåñåí èç ýòîãî ðåëèçà, "On My Teeth", ìîæíî óñëûøàòü íèæå.



UNDERÃ˜ATH To Release 'Erase Me' Album In April




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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).





ïðîñìîòðîâ: 191

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Catharsis - 15 ëåò Èìàãî Ðåéòèíã@Mail.ru

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