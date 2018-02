Íîâûé àëüáîì UNDERØATH âûéäåò âåñíîé

сегодн€



Ќовый альбом UNDERØATH выйдет весной UNDERØATH выпуст€т новую работу, получившую название "Erase Me", шестого апрел€ на Fearless Records. «апись проходила летом 2017 вместе с продюсером Matt'ом Squire'ом (PANIC! AT THE DISCO, 3OH!3), а сведение проводил Ken Andrews (FAILURE, JIMMY EAT WORLD):



01. It Has To Start Somewhere

02. Rapture

03. On My Teeth

04. Wake Me

05. Bloodlust

06. Sink With You

07. Ihateit

08. Hold Your Breath

09. No Frame

10. In Motion

11. I Gave Up



ќдну из песен из этого релиза, "On My Teeth", можно услышать ниже.















