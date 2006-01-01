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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
Íîâûé àëüáîì UNDERØATH âûéäåò âåñíîé
UNDERØATH âûïóñòÿò íîâóþ ðàáîòó, ïîëó÷èâøóþ íàçâàíèå "Erase Me", øåñòîãî àïðåëÿ íà Fearless Records. Çàïèñü ïðîõîäèëà ëåòîì 2017 âìåñòå ñ ïðîäþñåðîì Matt'îì Squire'îì (PANIC! AT THE DISCO, 3OH!3), à ñâåäåíèå ïðîâîäèë Ken Andrews (FAILURE, JIMMY EAT WORLD):
01. It Has To Start Somewhere
02. Rapture
03. On My Teeth
04. Wake Me
05. Bloodlust
06. Sink With You
07. Ihateit
08. Hold Your Breath
09. No Frame
10. In Motion
11. I Gave Up
Îäíó èç ïåñåí èç ýòîãî ðåëèçà, "On My Teeth", ìîæíî óñëûøàòü íèæå.
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Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).