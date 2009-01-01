24 фев 2018



QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика QUEENSRŸCHE опровергли слухи об уходе барабанщика команды, Scott'a Rockenfield'a, который брал в прошлом году небольшой отдых от туров из-за рождения сына.



«Он сказал нам, что ему нужна пауза и мы не ждали, что он тут же вернется. Мы подумали, что легко сможем дать ему несколько месяцев. Очевидно, что он не хочет сейчас ехать в турне, вот и все, что мы можем сказать на этот счет в настоящий момент».











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