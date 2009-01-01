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PAUL STANLEY: « KISS могут и должны продолжать без оригинальных участников» В ходе разговора в программе радиостанции 95.5 KLOS PAUL STANLEY в очередной раз подтвердил своё мнение, что в один прекрасный момент в составе KISS может не оказаться никого из оригинальных участников:



«Да, я так считаю. Eric в команде уже 20 лет, Tommy — 15. Так что те, кто думает, что у нас оригинальный состав, ошибаются наполовину. Я считаю, что KISS — это концепт, это идеал в понятии исполнения и подачи для зрителей, и это простирается на куда больше, чем просто я.



Я фанат себя — я искренне считаю, что хорош в том, что делаю, но это вовсе не означает, что нет никого другого, кто бы мог что-то сделать для группы. Не клон, не тот, кто будет меня копировать, но я вдохновил многих, так что это может быть тот, кого я вдохновил».



На вопрос о том, считает ли он, что KISS могут продолжать с новыми участниками, Paul ответил:



«Я искренне верю, что да, я верю в то, что могут, и верю в то, что должны. Знаете, ДНК KISS на каждом концерте — от рэпа до рока. Эффекты на сцене для развлечения публики — то, чем всегда мы были: быть группой, раньше которых не было. И раз аудитория увидела, что что-то возможно, они не примут меньшего от других. Так что я верю в то, что никто не лучше нас и никто не сможет продолжать делать это лучше нас!»















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