24 фев 2018



Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM KATAKLYSM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Meditations", выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast. Продюсером материала были гитарист и барабанщик группы, Jean-François Dagenais и Oli Beaudoin, а сведение провел Jay Ruston (ANTHRAX, STONE SOUR). За мастеринг отвечал Paul Logus (PANTERA), а за оформление Surtsey.



Трек-лист:



01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I'll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn't Break Doesn't Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel



















+6 -3



( 2 )





просмотров: 812