Новая песня MONSTER MAGNET "Ejection", новая песня группы MONSTER MAGNET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down









Listen to MONSTER MAGNET – Ejection byNapalmRecords on hearthis.at





просмотров: 44