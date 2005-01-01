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Новая песня MONSTER MAGNET "Ejection", новая песня группы MONSTER MAGNET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down









Listen to <a href="https://hearthis.at/napalmrecords/06-ejection-DPL/" target="_blank">MONSTER MAGNET – Ejection</a> by<a href="https://hearthis.at/napalmrecords/" target="_blank">NapalmRecords</a> on <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>





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