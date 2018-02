24 фев 2018



Новая песня LIGHT THE TORCH "Calm Before The Storm", новая песня группы LIGHT THE TORCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Revival", выход которого запланирован на 30 марта на Nuclear Blast Entertainment:



01. Die Alone

02. The God I Deserve

03. Calm Before The Storm

04. Raise the Dead

05. The Safety Of Disbelief

06. Virus

07. The Great Divide

08. The Bitter End

09. Lost in the Fire

10. The Sound Of Violence

11. Pull My Heart Out

12. Judas Convention















