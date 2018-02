сегодня



ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной Новый альбом ROSS THE BOSS, проект со-основаnеля и бывшего гитариста Manowar, будет называться “By Blood Sworn" и выйдет 20 апреля на AFM Records.



Готовятся версии на CD, в Digipak и на виниле. Причем, "золотой" виниловый тираж будет отпечатан в количестве ста копий.



Трек-лист:



01. By Blood Sworn

02. Among the Bones

03. This is Vengeance

04. We Are the Night

05. Faith of the Fallen

06. Devil's Day

07. Lilith

08. Play Among the Godz

09. Circle of Damnation

10. Fistful of Hate



Bonus tracks on Digipak:

11. Each Dawn I Die

12. The Oath

13. Hail And Kill



В состав группы также входят: Marc Lopes - вокал, клавишные, Mike LePond - бас, Lance Barnewold - сессионный барабанщик и Steve Bolognese - туровый барабанщик. Продюсер - Dean Rispler.



В марте коллектив отправится в мировой тур. http://www.ross-the-boss.com





